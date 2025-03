Cerca de 50 estudantes de 10 escolas do ensino Básico da Madeira debatem, hoje, as ‘Novas Tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens’. Trata-se de um debate que acontece na Assembleia Legislativa da Madeira no âmbito do programa Parlamento dos Jovens, um projeto da Assembleia da República que tem entre os objetivos educar para a cidadania através do estímulo do gosto pela participação cívica e política.

A vice-presidente do Parlamento madeirense destacou a importância deste “exercício de cidadania”. “Nesta sessão farão a apresentação de soluções, medidas e propostas para a resolução de problemas identificados ou fins a prosseguir, identificando ao longo deste processo os recursos e modos de ação a mobilizar”, aclarou Rubina Leal.

“Neste exercício coletivo, agirão de acordo com as regras mais elementares da democracia: o respeito mútuo, o debate intenso, a concertação de posições, os acordos e consensos, e o sentido de responsabilidade tão necessário ao nosso Estado de Direito”, disse.

Aos jovens Rubina lembrou que “carregam a esperança de um futuro” e pediu que usem a tecnologia e a inovação “sempre ao serviço da verdade, da transparência e da informação”.

“A frase, um tanto ou quanto batida, de que os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, transmite-nos a convicção de que a preparação para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais humana, faz-se com iniciativas deste cariz, mas acima de tudo com o bem mais precioso de qualquer sociedade: as suas crianças e jovens”, concluiu a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Já o secretário regional de educação, Ciência e Tecnologia reforçou o valor do tema em debate, uma vez que as novas tecnologias “fazem parte do nosso dia a dia”, e, desde que bem utilizadas podem revelar-se “uma janela de oportunidades” na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

“O importante é nós estarmos preparados para o bom uso. E é nesse sentido que nas nossas escolas, que hoje têm uma componente tecnológica muito significativa, que têm o digital como uma das ferramentas de aprendizagem, estão a preparar os nossos jovens para o bom uso da tecnologia para que possam tirar o maior proveito desse mesmo contexto”, afirmou Jorge Carvalho. “Entendemos que é pela formação e pelo conhecimento que nós podemos dar um melhor uso às ferramentas que hoje estão disponíveis.”

O secretário regional de Educação Ciência e Tecnologia lembrou que “o digital” veio democratizar o acesso à informação e o acesso ao conhecimento”, ao encurtar distâncias e ao permitir o acesso ao conhecimento a partir de qualquer parte do mundo, o que é “ainda mais revelante para quem vive numa região ultraperiférica”.

Por isso, Jorge Carvalho desafiou os jovens a aprofundarem o conhecimento sobre as oportunidades e os desafios que comportam as nossas tecnologias, para assim poderem “melhorar a nossa condição de vida, o nosso conhecimento e a nossa capacidade crítica”.

Estão presentes na edição deste ano do Parlamento dos Jovens a Escola Básica com Pré-escolar e Creche do Caniçal, o Colégio Salesianos Funchal, a Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, a Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, a Escola Básica e Secundária de Machico, a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, a Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a Escola Básica com Pré-escolar Dr. Horácio Bento Gouveia e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Amanhã é a vez dos alunos do ensino secundário debaterem as oportunidades e desafios das novas tecnologias.

É habitual estas sessões contarem com a presença de deputados da Assembleia da República. Este ano, por acontecer em plena campanha eleitoral, a Conferência de Líderes da Assembleia da República decidiu realizar o programa sem o contributo dos parlamentares nacionais.

O programa Parlamento dos Jovens, da Assembleia da República, desenvolve-se em parceira com o Ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) e as Direções Regionais de Educação dos Açores e da Madeira.

Faz, este ano, 30 anos que foi criado o Parlamento dos Jovens.