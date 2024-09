Jovens convidados a atualizar competências digitais no ‘Digital Salad’

A conferência Digital Salad realiza-se no sábado, 7 de setembro, no Centro de Juventude do Funchal, onde os jovens participantes poderão atualizar as suas competências digitais essenciais para o século XXI

Segundo a organização levada a cabo pela Associação My Madeira Island, esta conferência será “uma mais valia para estudantes, jovens profissionais e todos os que procuram melhorar as suas perspetivas profissionais”.

A participação é gratuita, mas a inscrição é necessária. O evento contará com a presença de quatro especialistas. Trevor Beck, formador certificado pela Google e entusiasta de Mac, irá partilhar dicas sobre como maximizar a eficiência no estudo, trabalho e projetos pessoais, utilizando as tecnologias mais recentes. Viktor Samus, especialista em cibersegurança com mais de seis anos de experiência, oferecerá estratégias de proteção online, incluindo inteligência open-source e técnicas de fact-checking.