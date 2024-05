José Manuel é um homem de múltiplos ofícios. Já presidiu a Casa do Povo do Monte durante uma década, conciliando a sua atividade profissional com a paixão pela arbitragem, onde é conhecido por ‘Manaca’.

Agora, arranjou tempo para explorar um talento antigo, o da decoração, tendo sido convidado a expor o seu trabalho no hall de entrada do Hotel Orquídea, no Funchal.