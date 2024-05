Carol Delgado, cônsul-geral da República Boliviariana da Venezuela foi recebida, esta manhã, a seu pedido, em audiência, pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

No final do encontro que durou mais de uma hora, José Manuel Rodrigues falou aos jornalistas, tendo referido que a cônsul pediu a audiência para explicar o processo eleitoral para as presidenciais naquele país, as quais acontecem a 28 de julho deste ano. O presidente do Parlamento madeirense lembrou que já tinha recebido a oposição venezuelana e, naturalmente, recebeu, agora, a cônsul, que explicou como é o processo eleitoral do ponto de vista de quem hoje, é poder, na Venezuela. Aquilo que José Manuel Rodrigues desejou, em nome do povo da Madeira e do Porto Santo, é que a Venezuela “entre num processo democrático, transparente, que leve ao respeito pelos direitos humanos e à paz naquele país”.

Prosseguindo, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lembrou as especiais relações entre a Madeira e a Venezuela. Atualmente, há cerca de 25 mil pessoas registadas no consulado da Venezuela na Região, sendo que 12 a 13 mil são luso-descendentes, que a Região soube reintegrar muito bem.