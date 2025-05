O presidente do CDS-PP Madeira votou hoje na Escola da Ajuda e espera que a exemplo dos madeirenses nas Eleições Legislativas Regionais, os portugueses possam no seu todo dar um contributo decisivo com o seu voto para a estabilidade política. “Não podemos andar de eleição em eleição perdendo com isso a possibilidade de crescer economicamente, de criar riqueza e de essa riqueza ser distribuída de forma socialmente mais justa”.

O líder do CDS acredita que “a estabilidade traz confiança, a confiança traz investimento, o investimento traz a criação de empresas, traz emprego, traz riqueza e isso é bom para todos nós e só é possível quando há estabilidade política”, reiterou.

Outro dos motivos que o presidente regional dos centristas entende ser importante para as pessoas se dirigirem hoje às urnas é que, os deputados que venham a ser eleitos hoje pela Madeira, devem contribuir para essa estabilidade política, mas sobretudo ”devem defender intransigentemente os interesses da Madeira e do Porto Santo na Assembleia da República porque há muitos assuntos entre o Estado e a Região que precisam de ser resolvidos, designadamente o princípio da continuidade territorial, o princípio da solidariedade nacional, a revisão da lei de finanças regionais e a possibilidade de criarmos um sistema fiscal próprio”, sublinhou.