Esta foi a principal deliberação de hoje da Comissão Política e do Conselho Regional do CDS-Madeira, que estiveram reunidos durante a tarde no Funchal.

Segundo uma nota enviada à redação, “o acordo que permite ter uma coligação vencedora no poder local e reforçar a estabilidade política e a governabilidade da Região deve basear-se no acordo assinado entre os dois partidos nas eleições autárquicas de 2021”.

Recorda o partido que “nessas eleições de há 4 anos, CDS e PSD concorreram coligados em 7 concelhos, apoiaram o movimento de independentes da Ribeira Brava e concorreram com listas próprias nos municípios da Calheta, Câmara de Lobos e Santana, com bons resultados para ambos os partidos e para as respetivas populações”.

De acordo com os centristas, “esta deve ser a base do acordo para as eleições de outono deste ano”, pois consideram que “há todas as condições para que o centro e a direita venham a vencer, mais uma vez, as próximas eleições, depois da excelente vitória nas legislativas nacionais e regionais”.

Em conclusão, o CDS ressalva que “a aliança entre o poder local e o poder regional é crucial para enfrentar os desafios e as exigências que a Região e os municípios têm pela frente”.