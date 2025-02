José Manuel Rodrigues alerta pede reforço de apoios a idosos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira alertou, hoje, Dia Mundial do Doente, para a necessidade de reforçar o investimento nos apoios para a população idosa, que, não obstante o trabalho desenvolvido pelas várias instituições de solidariedade social da Região, carece, ainda, de respostas sociais que promovam um envelhecimento ativo e uma maior qualidade de vida.

José Manuel Rodrigues, que participou na eucaristia que assinalou o Jubileu do Dia Mundial do Doente, celebrada no auditório da Casa de Saúde Câmara Pestana, fez questão de reconhecer a importante missão desempenhada pelas Irmãs Hospitaleiras e pelas demais instituições de solidariedade social ligadas à Igreja, “que prestam relevantes serviços à saúde mental na Região”, merecendo “o nosso justo tributo pelo trabalho realizado em prol da população ao longo de muitas décadas”.

O líder do primeiro órgão de Governo próprio da Região deixou uma palavra de solidariedade, alento e esperança a todos aqueles que atravessam momentos de dor e sofrimento, desejando o seu rápido restabelecimento, e lembrou as fragilidades e dificuldades enfrentadas pelos mais velhos, numa sociedade em que se observa um aumento significativo da população idosa.

“Na Região, temos 174 pessoas idosas com mais de 65 anos por cada 100 jovens, o que nos permite ter a noção dos desafios de hoje e de amanhã”, notou.

A cerimónia eucarística do Jubileu do Dia Mundial do Doente foi presidida pelo bispo do Funchal, Dom Nuno Brás, e contou, também, com a presença do secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, e da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, entre outras entidades.