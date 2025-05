O secretário regional da Economia, que marcou hoje presença, em representação do presidente do Governo Regional nos 190 anos do concelho de Santana, reafirmou o compromisso do Executivo para manter e reforçar o crescimento deste Município. “Registei os vossos desejos e reafirmo o compromisso de que as vossas pretensões terão atenção”, garantiu José Manuel Rodrigues.

O secretário disse que a taxa reduzida do IRC os sistemas de incentivo desenvolvidos pelo IDE (que apoiaram 100 empresas nos últimos anos) mostram os efeitos.

Anunciou a construção da ligação da via expresso entre Boaventura e Arco de São Jorge, como já tinha sido assegurado, recentemente, ao Jornal, pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas na sequência de uma reportagem para a rubrica Perdidos e Achados.

José Manuel Rodrigues adiantou que em breve será iniciada a construção de uma ETAR em São Jorge. Obra idêntica será feita em 2028 no Faial.

Na iniciativa, José Manuel Rodrigues prometeu para breve o Lar de São Jorge, na antiga escola. Afirmou que o Executivo está a planear a construção de estacionamentos nos acessos a grandes pontos turísticos e disse estar convicto de que Governo e Câmara vão entender-se nas reivindicações de Santana.