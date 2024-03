O dirigente do Partido Trabalhista Português (PTP), José Manuel Coelho, pronunciou-se, em Setúbal, quanto ao facto de estar sozinho em campanha.

O candidato pelo Partido Trabalhista Português (PTP) vai mais longe e deixa um recado dirigido a Luís Montenegro.

“Há um provérbio português que diz: é melhor andar só do que mal acompanhado”. começou por referir.

Leia a mensagem na íntegra dirigida ao líder da Aliança Democrática (AD):

“O sr. Luís Montenegro anda com más companhias. Tem aparecido nestas eleições acompanhado do sr. Passos Coelho, aquela figura sinistra bem conhecida dos portugueses, que lançou milhares à miséria. Depois surge acompanhado e a receber o apoio do sr. Durão Barroso, corresponsável pela morte de 300 mil iraquianos na guerra imperialista dos EUA contra o sadam hussein em 2003. Alegaram na altura que o presidente do Iraque possuía armas de destruição maciça o que não era verdade (tinha sido um pretexto da CIA para invadir o Iraque e destruir aquele país) Durão Barroso deveria estar a ser julgado por crimes de guerra juntamente com os outros governantes que deram o aval à invasão. Durão Barroso em 2003 franqueou as bases dos Açores para George Bush usar afim de transportar as tropas norte-americanas para a invasão do Iraque na chamada ‘tempestade do deserto’ morreram 300 mil pessoas entre militares e civis. Este amigo do sr. Montenegro é de facto uma pessoa pouco recomendável. Como é que o portugueses podem votar num candidato a 1º ministro que é amigo de um político desta estirpe. Portugueses abram os olhos por favor”, pode ler-se em comunicado.