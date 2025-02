Jornal Local Europeu do Ano: “Um design de comunicação eficaz e atraente, como o do JM, contribui para formar e manter novos públicos”, diz Rigo 23

O artista plástico madeirense Rigo 23 reagiu à eleição do JM enquanto Jornal Local Europeu do Ano, na 26° edição dos ‘European Newspaper Awards’.

Num concurso que reuniu mais de 3.000 participantes de 22 países, o Jornal conquistou não só o prémio como os “parabéns” do prestigiado artista que fez questão de “felicitar a equipa pelo trabalho de qualidade”.

“Os órgãos de comunicação tradicionais, como a imprensa escrita, são cada vez mais necessários para o bom funcionamento de uma sociedade civil saudável”, considerou, rematando que “um design de comunicação eficaz e atraente, como o do JM, contribui para formar e manter novos públicos”.



Recorde-se que para o júri do concurso, é notório que a apresentação do JM faz com que os leitores “reconheçam a marca da empresa de comunicação de forma imediata, independentemente da plataforma informativa que utilizam para receber a informação”, concluindo que a publicação é um “jornal local claro e conciso do ponto de vista gráfico em termos de impressão em papel e online”.