Do ponto de vista financeiro, a Junta de Freguesia do Caniço duplicou o seu orçamento “graças aos contratos administrativos e outros contratos programa com a Câmara Municipal, subsídios e ainda, a receita oriunda dos campos de Padel.”

Palavras de Milton Teixeira esta manhã, nas Jornadas Madeira 2025, evento do JM, onde adiantou que “não podemos falar em orçamento, sem lembrar que o Caniço recebe do fundo de financiamento de freguesias um valor altamente desadequado e desajustado à nossa realidade.”

“Crescemos 200% nos últimos 30 anos e continuamos com a mesma regra que atribui os financiamentos do estado central às freguesias de há 30 anos. 30 anos separam as condições mas mantêm-se os critérios! Exige-se uma revisão à lei das finanças locais para que o Caniço receba um financiamento justo, equitativo e merecido.”, afirmou o presidente da Junta do Caniço.

“ Temos tentado por várias vias esta revisão mas até agora sem qualquer resultado. São poucas as freguesias em Portugal com este problema e como tal, sem peso. Temos freguesias com menor área e menor densidade populacional, a receber quase o dobro do que recebe o Caniço. Agora, com o crescimento que teve o meu partido nas últimas regionais e com a eleição de um deputado para a Assembleia da República, vamos obviamente falar mais alto!”, concluiu. As palavras de Milton Teixeira foram proferidas nas Jornadas Madeira, evento do JM que decorre esta manhã no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz.