Jornadas Madeira regressam terça-feira ao Funchal

O projeto Jornadas Madeira, promovido pelo JM, regressa depois de amanhã ao Funchal.

Esta terça-feira bem cedo, a partir das 9 horas, o Jornal e a rádio JMFM dão voz aos autarcas para um balanço ao essencial do que fica deste mandato que está quase no fim. Na plateia, contamos ter responsáveis de diversas instituições com sede no Funchal e todos aqueles que queiram contribuir para um debate sério sobre o município.

Será o sexto episódio desta quinta temporada das Jornadas Madeira e acontece, desta vez, na sala da Assembleia Municipal do Funchal.

Tal como aconteceu em 2021, as diferentes sessões deste ano contam com intervenções dos presidentes da Assembleia Municipal, da Câmara e de todas as Juntas de Freguesia.

José Luís Nunes será o primeiro a usar da palavra para uma análise de cerca de 10 minutos. Seguem-se cinco presidentes de Junta, cada um com aproximadamente 5 minutos de intervenção. Abre-se aí o primeiro momento de debate com a plateia, que é convidada a colocar questões ou a deixar breves considerações. Na segunda parte, voltamos a ouvir mais cinco presidentes de Juntas de Freguesia e a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra. Segue-se então novo espaço para perguntas e respostas com a participação da plateia.

Como sempre, o projeto Jornadas Madeira é um evento de portas abertas aos cidadãos com vontade de participar numa discussão séria sobre cada município. No caso do Funchal, o debate faz-se mesmo na sala da Assembleia Municipal, com entrada através da Praça do Município e participação apenas sujeita à lotação do espaço.

Vale a pena lembrar que cada sessão das Jornadas Madeira inclui uma abordagem prévia na edição do JM do próprio dia. Toda a sessão pode ser acompanhada em direto através da rádio JMFM ou pelo site do Jornal e do canal NaMinhaTerra numa transmissão vídeo em direto. Ainda no site, as principais ideias de cada intervenção ficarão disponíveis poucos minutos depois. E no dia seguinte, quarta-feira, a edição impressa do Jornal dará amplo destaque com o essencial deste evento.