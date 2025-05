João Paulo Mendes, representante da junta de Freguesia do Porto da Cruz, uma vez que o presidente da autarquia não pôde comparecer às Jornadas Madeira. Começando por expressar que “o Porto da Cruz é uma freguesia que se orgulha do seu património agrícola, da sua cultura e população”, o interlocutor sublinhou que houve uma aposta clara na proximidade e na audição das preocupações da população.

Depois de enumerar exemplos do “empenho” da Junta de Freguesia do Porto da Cruz para melhorar a qualidade de vida dos fregueses, João Paulo Mendes divulgou que a autarquia local, juntamente com outras entidades, estão a desenvolver esforços para a abertura de uma creche no Porto da Cruz. Pediu atenção das políticas públicas para as freguesias pequenas e uma maior atenção na melhoria de vias e de atratividades para os visitantes.

Antes, falou dos trabalhos que a Junta de Freguesia tem desenvolvido em prol da população, como limpeza de veredas, colocação de varandins, limpeza de estradas, construção do miradouro do Penedo e manutenção de outros que “possibilitam uma vista deslumbrante da nossa freguesia”, e colocação de abrigos nas paragens de autocarro. Lembrou os apoios financeiros e logísticos para eventos desportivos e culturais, ajuda à educação, como oferta de um quadro interativo à escola do Porto da Cruz, incentivo à natalidade, criação de bolsas de emprego para garantir o serviço a tempo inteiro dos CTT, importante para a população sénior para levantar as pensões.

O representante da junta de Freguesia lamentou ainda que, ao nível da melhoria de percursos pedestres emblemáticos e qualificação de espaços públicos, não tem sido possível fazer mais devido à escassez de mão de obra. É essencial que as políticas públicas olhem para as freguesias como o Porto da Cruz.