Pedro Fernandes, presidente da Junta de Freguesia da Camacha, passados oito anos desde o início do seu mandato como autarca, usou da palavra nas Jornadas Santa Cruz para fazer um breve balanço do seu percurso que teve como foco, conforme vincou, o bem-estar da comunidade.

O autarca disse que uma das grandes prioridades deste mandato foi a melhoria dos acessos da freguesia, com especial atenção à colocação de varandins e à requalificação das veredas.

“Sabemos que estas veredas são parte essencial da nossa identidade e, mais do que isso, são o principal acesso a muitas das moradias, permitindo que cada um possa chegar a casa em segurança e com dignidade”, realçou, afirmando que outro pilar do trabalho do seu executivo tem sido a promoção de uma boa relação entre todas as instituições da freguesia.

“Todos nós lutamos por um objetivo comum: o bem-estar e o desenvolvimento da Camacha”, realçou.

Pedro Fernandes mostrou-se ainda satisfeito com as “inúmeras atividades” de coorganização que foram realizadas ao longo dos anos.

Entre as várias atividades realizadas, destacou a Prova dos Reis, o Camacha Trail, o Cortejo de Carnaval ‘Enterro do Osso’ e, mais recentemente, o projeto Camacha 1875. “Este último representa não só a celebração de um momento histórico para a nossa freguesia, como também um marco para o desporto nacional, pois foi precisamente na nossa terra, na Camacha, que em 1875 se jogou futebol pela primeira vez em Portugal”, lembrou, acrescentando que este projeto une três instituições, nomeadamente a Junta de Freguesia da Camacha, a Casa do Povo da Camacha e a Associação Desportiva da Camacha.

Uma parceria que mostra que, “juntos, conseguimos preservar, valorizar e divulgar a nossa história”, sustentou. No seu discurso, o autarca disse que o seu executivo tem procurado manter uma ligação próxima com os mais jovens, através da distribuição de pequenos brindes nas escolas da freguesia que assinalam datas especiais como o Dia da Mãe, o Dia do Pai, Páscoa, Natal e entre outras datas assinaladas.

Pedro Fernandes destacou ainda três grandes momentos que marcam a vida da freguesia, nomeadamente o Dia Mundial da Criança; a comemoração da Elevação da Freguesia da Camacha à Categoria de Vila; e a Festa da Maçã.

“Por tudo isto e muito mais, e por ser também a terra que acolhe diversos grupos de folclore que mantêm viva a cultura e as tradições madeirenses, a freguesia da Camacha é reconhecida e acarinhada como a ‘Capital da Cultura’ pois é uma terra rica em tradições, onde as suas gentes continuam, com orgulho e coração, a preservar e a viver a sua identidade cultural”, apontou.

Fernandes realçou ainda, tanto nas obras de requalificação das veredas como na realização destes eventos, o apoio “fundamental” da Câmara Municipal de Santa Cruz. “Esse apoio tem sido imprescindível e permite-nos fazer muito mais em benefício da nossa freguesia e dos nossos fregueses”, disse, acrescentando que durante os dois últimos mandatos, a Junta manteve sempre uma postura de proximidade e de escuta ativa.