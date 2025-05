Jornadas Madeira iniciam novo ciclo de debate amanhã

As Jornadas Madeira, um espaço de debate público promovido pelo JM - que já abordou diversos temas com largas dezenas de oradores de diferentes áreas do saber -, estão de regresso esta sexta-feira.

Esta que é a primeira sessão da quinta edição do evento decorre na Ribeira Brava, entre as 10 e as 12h30, na Escola Secundária Padre Manuel Álvares, uma vez mais com o intuito de dar voz a novas ideias e projetos para o poder local.

A exemplo das edições anteriores, que percorreram quatro vezes todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira, estes momentos de cidadania voltam a privilegiar o debate em jeito de balanço do mandato autárquico que está a terminar bem como a acolher novas propostas para os próximos quatro anos.

Sendo este um espaço de participação cívica, os diversos autarcas serão os protagonistas desta nova temporada. Presidentes das Assembleias Municipais, das Câmaras e das Juntas de Freguesia terão tempo para explicar o que foi feito e, eventualmente, deixar indicações sobre o que deve ser concretizado em cada nível de poder local.

As sessões terão igualmente transmissão vídeo em direto com a qualidade do canal NaMinhaTerra.

