Jornadas Madeira estão de volta

Estão de volta os momentos de cidadania ativa promovidos pelo JM que já percorreram quatro vezes todos os concelhos da Região.

As Jornadas Madeira afirmam-se como um espaço de debate que já abordou diversos temas com largas dezenas de oradores de diferentes áreas do saber.

Nesta quinta edição, as Jornadas Madeira regressam ao modelo praticado em 2021, ano de eleições autárquicas. Ou seja, terminado o processo eleitoral de domingo, para a Assembleia da República, vamos centrar o debate político nas autárquicas que se aproximam.

O modelo a seguir nesta quinta edição de Jornadas Madeira volta a privilegiar o debate em jeito de balanço do mandato autárquico que está a terminar e à volta de novas propostas para os próximos quatro anos.

Os autarcas serão os protagonistas desta nova temporada. Presidentes das Assembleias Municipais, das Câmaras e das Juntas de Freguesia terão tempo para explicar o que foi feito e, eventualmente, deixar indicações sobre o que deve ser concretizado em cada nível de poder local.

Como nas edições anteriores, as Jornadas Madeira contam com a participação das forças locais em cada município e com períodos de debate entre os oradores convidados e a plateia. Todas as sessões serão previamente anunciadas. Serão também fortemente mediatizadas através de notícias quase em tempo real no site do Jornal, na rádio JM FM e na edição impressa do JM do dia seguinte. Mantemos ainda a transmissão vídeo em direto com a qualidade do canal NaMinhaTerra.

A primeira sessão desta temporada 5 vai acontecer justamente de hoje a uma semana, no concelho da Ribeira Brava. Será na sexta-feira, 23, a partir das 10 horas, no auditório da Escola Secundária Padre Manuel Álvares.