Como habitualmente, pode acompanhar todas as intervenções e os períodos de debate, em direto, nas plataformas do JM e no canal Na Minha Terra , já a partir das 9 horas.

Na Sala da Assembleia Municipal, será feito o balanço do mandato autárquico por parte de quem tem liderado os destinos do concelho e das juntas de freguesia. Além disso, haverá dois períodos de debate para que a plateia possa dar a sua opinião e a colocar questões.

José Luís Nunes será o primeiro a usar da palavra para uma análise de cerca de 10 minutos. Seguem-se cinco presidentes de Junta, cada um com aproximadamente 5 minutos de intervenção. Abre-se aí o primeiro momento de debate com a plateia, que é convidada a colocar questões ou a deixar breves considerações. Na segunda parte, voltamos a ouvir mais cinco presidentes de Juntas de Freguesia e a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra. Segue-se então novo espaço para perguntas e respostas com a participação da plateia.

Como sempre, o projeto Jornadas Madeira é um evento de portas abertas aos cidadãos com vontade de participar numa discussão séria sobre cada município. No caso do Funchal, o debate faz-se mesmo na sala da Assembleia Municipal, com entrada através da Praça do Município e participação apenas sujeita à lotação do espaço.