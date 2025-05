Jornadas Madeira 2025: Quem vier a seguir terá uma câmara com as finanças em dia, sem sobressaltos

O autarca Ricardo Franco dedicou parte da sua intervenção, nas Jornadas Madeira, para falar sobre a situação financeira da autarquia. “A saúde financeira e a sustentabilidade das nossas contas são motivo de confiança para os nossos fornecedores, ao contrário de outros tempos. Machico é um bom exemplo. Temos uma postura de idoneidade” reconhecida por várias entidades e empresas.

Ricardo Franco, que termina este ano, o seu último mantado, recordou que, quando tomou posse, a autarquia tinha uma dívida de 30 milhões de euros, e está atualmente nos quatro milhões, “muito diferente daquilo que herdamos”, comentou, aditando que “deixamos de ter reservas a vermelho como noutros tempos”.

“Fruto deste empenho, temos possibilidade de promover investimentos de forma responsável”, sublinhou ainda. Assim, e sobre este capítulo do seu discurso, Ricardo Franco assegurou que pós 12 anos, deixamos uma câmara com sustentabilidade financeira. Quem vier via gerir uma Câmara sem grandes dívidas e sem sobressaltos”

A determinação do município em beneficiar a população ao nível de impostos, com benefícios para a população em geral e, em particular às famílias, e, para as empresas, com medidas, como a isenção do pagamento da derrama, entre outras.

No apoio às juntas de freguesia, a prioridade foi prestar solidariedade mudando a lógica de atribuição de orçamento às autarquias, dando mais verbas, com novos mecanismos financeiros, como protocolos de apoio às juntas de freguesia.