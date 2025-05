O mega-projeto que havia para a antiga zona da Matur ficou por terra por causa do Aeroporto Internacional da Madeira. A ANAC não permite que o investimento avance, como admitiu, hoje, Ricardo Franco, nas Jornadas Madeira, que decorrem no Fórum Machico.

O autarca lamenta a situação e diz mesmo que Machico está a perder com a ampliação do Aeroporto. “Demos o apoio ao projeto mas há entidades externas que não deixam o investimento avançar”, sublinhou Ricardo Franco que adiantou que já se perdeu a Matur, por causa do aeroporto e, agora, este projeto, não iria interferir com a aviação.

”Ainda não me conseguiram convencer a razão porque não surge ali investimentos”, afirmou o autarca de Machico, referindo que quando viaja vê construções perto de aeroportos.