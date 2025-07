“Crescemos mais de 200% nos últimos 30 anos e esse crescimento fez-se acompanhar de novos desafios e da necessidade de um novo paradigma, um novo olhar em termos de gestão autárquica”, reconheceu, esta manhã, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, no 8.º episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira, evento do JM.

Na iniciativa, que decorre no salão nobre da Câmara Municipal de Santa Cruz, Milton Teixeira acrescentou que, atendendo à quantidade de novas obras habitacionais a serem feitas na freguesia, “teremos de, sistematicamente, ir adequando a nossa intervenção e a nossa atuação como autarquia, indo sempre ao encontro das necessidades da população, necessidades essas que se vão alterando ao longo dos anos.”

Milton Teixeira defende, por isso, ser urgente unificar esforços para minimizar “o impacto negativo deste crescimento rápido e de certa maneira, desmedido até há poucos anos.”

“Tenho sido crítico relativamente a vários aspetos deste crescimento, nomeadamente ao trânsito que os canicenses enfrentam na Via rápida todos, ou quase todos os dias, e reafirmo que temos todos de nos sentar e falar deste assunto de forma a encontrar soluções”.

Nestes 8 anos à frente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira diz que a sua equipa tem tido particular cuidado com “o nosso património e temos potenciado a beleza e a acessibilidade das nossas veredas com o lançamento da marca ‘veredas do Caniço’ e de um livro sobre as mesmas.

Já sobre a habitação, aquele que foi o segundo a discursar nestas Jornadas, admitiu que “sofremos os mesmos problemas que sofre o resto da Região.”

Ou seja, “Habitação e arrendamentos a preços proibitivos para as nossas famílias e jovens casais que pretendem iniciar a sua vida e constituir família. Um flagelo que por não ter sido acautelado na altura certa, nos faz correr agora contra o tempo.”

A Junta de Freguesia, prosseguiu, “já ajudou mais de 100 famílias ao longo destes 8 anos de mandato na cedência de material de construção para pequenas obras nas habitações, e mais recentemente, a alguns jovens casais que têm restaurado as casas dos pais ou dos avós, casas antigas e devolutas mas que têm sido a solução para alguns jovens.”

O apoio na habitação também passa pela reabilitação de prédios mais devolutos, o que contribui também para a própria estética da Freguesia, conforme destacou ainda o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, uma zona do concelho que se encontra altamente povoada.

As Jornadas Madeira estão a percorrer todos os concelhos da Região, estando a faltar apenas Porto Moniz ( esta quarta-feira), São Vicente (sexta-feira) e Calheta (na próxima segunda-feira).