Fátima Aguiar, ouvinte da RJM, reclama recipientes para o bairro da Nogueira porque os que lá estão estão todos estragados. A mensagem foi enviada por mensagem para Miguel Guarda, diretor da rádio e um dos moderadores do evento. Élia Ascensão afirmou que há uma falta de civismo muito grande naquele complexo habitacional.

Nas Jornadas Madeira, evento do JM, moderado por Miguel Silva, diretor do JM e Miguel Guarda, da rádio JM FM, Élia Ascensão afirmou que é preciso um trabalho de equipa. “Não pode ser apenas uns a salvaguardar e outros a estragar”, destacou. Outra questão teve a ver com a falta de recolha seletiva no Caniço. Uma pergunta que veio surpreender os presentes, tendo em conta que além dos mil eco-pontos domésticos, o Caniço tem também contentores de recolha de lixo.