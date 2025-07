Oitenta por cento da população de Santa Cruz tem saneamento básico. Informação disponibilizada, esta manhã, pela presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz durante a sua intervenção nas Jornadas Madeira 2025, evento do JM.

A autarca está a abordar as várias vertentes em que o Município tem trabalho e disse, por exemplo, que o Plano de Eficiência Energética está a ser copiado pelo Município do Porto. Referiu-se ao Life Natura@Night, que vem ter em consideração os ciclos de recuperação da vida animal. Disse que o concelho é uma referência na causa Animal. Santa Cruz tem feito, desde 2020, um reforço no investimento da Causa Animal.