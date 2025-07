“O turismo quando bem gerido pode e deve ser uma ferramenta de desenvolvimento local, mas só é possível se houver uma liderança ativa no terreno”. Conclusão esta do presidente da Junta de Freguesia do Seixal que tomou da palavra nas Jornadas Madeira.

Xavier Castro apontou como problemas do turismo excessivo o aumento do trânsito e desgaste dos espaços naturais. No entanto, “decidimos transformar os desafios em oportunidade”, e assim, através da cobrança de taxas, foi possível converter receitas em melhorias da freguesia.

“O turismo tem de servir quem cá vive. Não tem de ser um problema, pode ser parte da solução”, vincou.