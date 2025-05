Hugo Marques, vereador da Câmara Municipal de Machico, quis fazer uso da palavra para elogiar Ricardo Franco, “a pessoa ideal” para gerir os destinos da Câmara Municipal de Machico, pela proximidade que manteve com os residentes e também pelas dificuldades que sentiu nos primeiros mandatos. “Conseguiu colocar Machico no mapa”, mostrando as potencialidades do concelho para os eventos desportivos e culturais como os que são dinamizados e reconhecidos internacionalmente. No entender do vereador, Ricardo Franco deixa uma marca importante do concelho, que ganhou um estatuto de “um bom sítio para visitar”. Disse que há duas modas no momento, sendo que “uma é dizer mal de Paulo Cafôfo e a outra é visitar Machico.”

Por outro lado, Hugo Marques abordou a questão da habitação, considerando que o maior desafio do futuro é a esse nível. “É importante que as pessoas visitem o município, mas é mais importante ter mais pessoas cá a morar”, defendendo a habitação cooperativa e a habitação a custos controlados, lamentando, sobre esta última modalidade, que os preços não estão acessíveis para todos.

Ricardo Franco agradeceu as palavras elogiosas do vereador, reconhecendo que gostava de ter conseguido fazer mais e de ter conseguido cumprir as promessas que fez. “Queremos sempre fazer mais, mas há coisas que nem sempre se consegue”