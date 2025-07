O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, reconheceu nas Jornadas Madeira que “ainda falta fazer muito” no concelho, assumindo que, no processo, “também se cometem erros”, mas garantindo total disponibilidade para ouvir as populações.

Entre as prioridades, destacou a necessidade da segunda fase da construção da escarpa da vila da Calheta, uma obra que considera essencial para a segurança e valorização da zona.

“Temos batalhado nisto com o Governo Regional e não vamos desistir, sendo esta uma responsabilidade do Governo Regional”, afirmou. Teles sublinhou que o projeto integra o programa do executivo regional e manifestou confiança de que, mesmo não estando previsto no orçamento, poderá avançar se houver oportunidade de execução com fundos comunitários.