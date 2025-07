Sofia Canha, vereadora do PS na autarquia da Calheta, interveio no período de debate das Jornadas Madeira saudando todos os autarcas, sobretudo os que terminam agora um ciclo de 12 anos, vincando o importante serviço púbico realizado na Câmara Municipal da Calheta.

“É preciso reconhecer todas as pessoas que se entregam à causa pública” independentemente das cores políticas, reconheceu Sofia Canha.

Numa nota às intervenções dos líderes das juntas de freguesia, afirmou que “muitas vezes quem está em contacto direto com as populações sente-se pressionado a responder aos seus anseios, tentando intervir indo além daquelas que são as suas competências”. Assim, defende que tem de haver um espaço de interlocução com outras entidades, nomeadamente autarquia e Governo Regional. “As juntas de freguesia não têm de responder a todos os problemas das pessoas, nem têm essa capacidade”, sublinhou.

“Há sempre, no nosso ordenamento, capacidade para ir mais além”, prosseguiu, sendo que quando não há capacidade para tal é fundamental recorrer a outras instâncias.

Sofia Canha enaltece que todas as freguesias da Calheta se têm desenvolvido. “Houve uma evolução enorme”, disse, sendo que naturalmente quanto mais forem as competências maiores serão os deveres.

Reafirmou igualmente aquelas que são para si as competências das autarquias, onde exerce vereação pela oposição há oito anos.

Terminou dizendo que o Executivo deve ter um diálogo institucional com todos os munícipes em igualdade de circunstâncias, com transparência, não sem antes apontar as falhas que verifica no saneamento básico e degradação de estradas.