Paulo Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, diz que nos últimos 4 anos, o órgão de poder local a que preside soube aproveitar com sucesso a experiência do 1.º mandato. Começando por deixar um agradecimento especial ao Governo, Paulo Rodrigues enunciou o apoio do Instituto de Emprego, com a cedência de pessoas para trabalharem na Junta, o que fez que “não ficássemos apenas de porta aberta”.

Proximidade, compromisso, responsabilidade e missão são as marcas da Junta de Freguesia do Paul, conforme adiantou. Admitiu que a Junta tem parcos recursos financeiros, apesar do protocolo que existe com a Câmara Municipal da Calheta. Afirmou, inclusive, que o apoio da Autarquia subiu. Mas, as verbas não são ainda suficientes.

Ainda assim, a Junta tem prestado apoio a várias associações locais, tendo destacado o salão paroquial e social que apresenta, atualmente, excelentes condições, com o apoio da população. Na Educação, lamentou que as crianças do Paul tenham passado para o Estreito da Calheta mas referiu que a Junta que preside tem apoiado este estabelecimento de ensino, por estar a acolher aquelas que vivem no Paul do Mar.