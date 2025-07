Saturnino Sousa, presidente do Santacruzense e também candidato do PSD à Câmara, usou da palavra nas Jornadas Madeira para apelar por mais investimento e apoio da Câmara Municipal ao tecido associativo, com especial foco no desporto.

Embora afirme estar grato pela ajuda financeira dada pela autarquia, através dos contratos programa, considera que é possível fazer ainda mais se houver mais apoio.

Apoio esse que, conforme defendeu, deve também ser transversal às entidades culturais e sociais. “Acho que o desporto merece mais atenção pelo trabalho que faz, às vezes só se nota quando a Madalena Costa (atleta do SC Santacruzense) ganha um título, mas há um trabalho que se faz durante o ano e que merece um pouco mais de apoio e investimento”, reforça.

Já Júlia Caré, presidente da Assembleia Municipal de Santa Cruz, aproveitou o momento para expressar o orgulho que sente pela atleta Madalena Costa, que tem colocado o seu talento nos holofotes mundiais, e enalteceu a política de inclusão do Clube que chega aos cidadãos com deficiência, trazendo-os para a prática desportiva, atitude que, considera, “dignifica” o clube e a sociedade.

Sobre o tema das assembleias municipais, Saturnino Sousa reconhece que fazer com que as sessões cheguem às pessoas “é difícil”, mas lamentou não ter sido ainda implementada, embora falada desde há muito tempo, a possibilidade de as assembleias municipais serem transmitidas em direto, nas plataformas da autarquia.