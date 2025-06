Gonçalo Jardim, presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, voltou a pedir o uso da palavra para pedir habitação a custos controlados.

Dinarte Fernandes, em resposta ao presidente da Junta, disse compreender a preocupação manifestada e referiu não conseguir especificar pormenores da Estratégia Municipal, em virtude da mesma ainda não estar em execução. As intervenções decorreram, no final desta manhã, no âmbito do 3.º episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira, evento do JM e da rádio JM FM que decorre no salão nobre da Câmara Municipal de Santana e que está quase a chegar ao fim. Já usaram da palavra, em intervenções no palanque, o presidente da Assembleia Municipal de Santana, todos os presidentes de Junta do concelho, (que são seis) e o presidente da Câmara de Santana.

Decorre, agora, o segundo período de debate no evento que regista a sala quase cheia e muita participação por parte da plateia.