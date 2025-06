Rómulo Coelho representa o presidente da junta de freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves, que por motivos pessoais não pôde estar presente nas Jornadas Madeira, com o foco no Funchal.

Começou lançando o desafio ao JM e à RJMFM desenvolver este tipo de iniciativas “freguesia a freguesia”.

Numa retrospetiva rápida dos últimos quatro anos, Rómulo Coelho lembrou que a junta de freguesia de São Martinho estava, em 2021, “à deriva”.

“No trabalho que fizemos neste mandato, essencialmente de restruturação administrativa e financeira, encontramos diversas situações que nos deixaram perplexos, como com os mais básicos procedimentos legais”.

Rómulo Coelho sublinhou que São Martinho se tem pautado pela proximidade com as forças vivas da freguesia, “com uma grande diversificação de eventos por todos os sítios”.

Destacou a inovação implementada ao nível dos serviços ao dispor dos fregueses, como a aquisição de documentos online, evitando que o munícipe se desloque à junta de freguesia, com acesso eficaz à plataforma online.

O representante da junta de freguesia lembrou ainda a criação do prémio ao Jovem Empresário, com apoio da ACIF e AJEM, entre outras medidas.

“Muito temos feito, mas já muito para fazer e conquistarmos durante o nosso mandato e nos anos futuros a bem do dos munícipes”.

Rómulo Coelho não tem dúvidas de que “somos uma freguesia de vanguarda, com projetos importantes em curso como o hospital e infraestruturas viárias. É uma cidade dentro da cidade do Funchal”, concluindo que o projeto ‘Funchal sempre à frente’ olha para o concelho reconhecendo o seu passado e o presente com foco no futuro.