No decorrer das Jornadas Madeira, que está em Câmara de Lobos a ouvir os autarcas, foi dada a palavra ao presidente da Junta de Freguesia da Quinta Grande, a mais pequena do concelho e com 1.953 habitantes (menos do que nos Censos de 2021). João Rodrigues salientou que, em fim de mandato e de presidência da autarquia local, era de facto, tempo de balanço, ao fim de 12 anos. “É claramente positivo. Foram anos de trabalho intenso, dedicação e compromisso com a população da Quinta Grande”.

João Rodrigues sente que a freguesia “está muito melhor”, nestes últimos 12 anos. Melhor nas acessibilidades e na forma de estar da população, mais aberta e participativa”.

Lembrou os investimentos nas veredas e caminhos agrícolas, como a Vereda da Partilha com construção de miradouro, Caminho do Areeiro e Vereda das Furnas. Que “a população ansiava à décadas pela sua recuperação e felizmente conseguimos”.

Disse que, com fundos comunitários, foi possível recuperar 14 fontanários. Apontou a importância do trabalho em conjunto com a ARM, com colocação da rede de saneamento, que ajudou cerca de 60% da população. O apoio à escola local a vários níveis, foi apontado, exemplificando com a oferta de um telemóvel com cartão pago para facilitar a comunicação entre a escola e a comunidade”.

“Fomos a ponte entre a população e as entidades oficiais”, referiu ainda o autarca, sublinhando que “a junta foi o motor de desenvolvimento local, sem dúvida.

Fica por fazer mais acessos a zonas habitacionais, ou a recuperação do parque infantil e da escola das Fontinhas, que não dependem da Junta, é preciso apoio da Câmara, melhorar saneamento básico, e melhor ligação à via rápida, disse ainda. Lamentou o não cumprimento de algumas promessas. “É com pesar que levo comigo essa frustração. Não me identifico com essa forma de fazer política baseada em promessas não cumpridas. A população da Quinta Grande merecia e continua a merecer mais”, sublinhou João Rodrigues. Fez nota de que ser presidente da Junta foi a principal missão e honra da sua vida. “Toda a freguesia vai nas nossas costas, para o bem quer para o mal”, disse ainda.