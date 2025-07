José Manuel Jardim, presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Pargo, garantiu esta manhã, nas Jornadas Madeira, que o projeto para o miradouro do Farol da Ponta do Pargo está concluído e será executado em simultâneo com o campo de golfe da freguesia.

Em resposta a uma intervenção de Basílio Santos durante o debate, que criticou o fraco investimento nos miradouros do município, o autarca destacou ainda que foi já realizada uma obra para garantir estacionamento junto ao miradouro da Garganta Funda. Ainda assim, reconheceu: “Ninguém estava preparado para o crescimento do turismo.”