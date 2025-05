O presidente da Câmara Municipal de Machico afirmou, hoje, no segundo episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira, que nos 12 anos que esteve à frente da Autarquia, sobressaiu uma política de proximidade aos munícipes e até à oposição. Algo, segundo Ricardo Franco, que não acontecia antes, altura em que a oposição “era trucidada”.

Na iniciativa que decorre no Fórum de Machico, Ricardo Franco referiu que o primeiro mandato foi particularmente difícil, devido às dificuldades financeiras em que encontrou a Autarquia. Agora, segundo adiantou, tudo está mais controlado. O autarca aproveitou a sua intervenção para, da vasta lista que enunciou, destacar a aposta na obra ‘humana’.

O edil destacou um pacote de medidas de cariz social. Ao nível da Educação, destacou que as bolsas de estudo beneficiaram 2.700 alunos. Falou de estágios profissionais nas mais variadas áreas e no apoio às escolas de 1.º ciclo do ensino básico, com disponibilização de transporte coletivo.

Ricardo Franco adiantou que a colaboração da Câmara tem se estendido a outros níveis de ensino, desde que solicitados.

O presidente da Câmara Municipal Machico falou nos grandes eventos desportivos que o concelho tem sido palco.

Fez uma referência especial à atividade desportiva com os seniores.

Falou também da atividade cultural que, segundo disse, tem sido uma grande aposta da Câmara. “Machico é hoje uma referência na Cultura”, disse.