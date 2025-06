Sérgio Abreu voltou a pedir o uso da palavra, na parte de debate nas Jornadas Madeira, no Funchal, para questionar a presidente da autarquia sobre o ponto da situação dos planos de pormenor do Carmo e do Ornelas, prometidos há “vários anos”, mas que disse estarem “esquecido”.

Em resposta, Cristina Pedra garantiu que estão a ser elaborados e que estarão, em breve, em reunião pública. “Todo o trabalho que deixarmos feito, será para quem vier a seguir. Nós não fazemos trabalhos só para pintar”, disse, assegurando que há estudos feitos, “mapeamento estrada a estrada, lugar a lugar”. Recordou que, em 2013, o PS tinha também estudos já feitos pela vereação anterior, mas “ignoraram”.