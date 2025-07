Olavo Câmara, líder do grupo parlamentar na Assembleia Municipal do Porto Moniz, lamentou que este seja “um organismo esquecido”, muitas vezes, mas é nesta instância que se decide o que se faz no concelho e nas freguesias.

Lamentou que apenas deputados municipais do PS compareceram às Jornadas, e sublinhou que têm sido votadas, sessão após sessão, várias medidas positivas para o concelho que saem do executivo municipal. “É um concelho que apoia da melhor forma a população”, desde as crianças na pré- escolar ao ensino superior, à população idosa, com o gabinete do idoso, para ajudar nos procedimentos do dia a dia, a redução de impostos e apoio às associações e clubes. “É um concelho que aumentou a proteção civil com aumento de bombeiros e o posto de socorro a náufragos, criado pelo executivo.

“A Assembleia Municipal é um órgão essencial que deve ter uma maior participação da oposição, não vemos grandes propostas, apenas o voto contra o que fizemos”, como nos orçamentos que ano após ano, têm crescido.” Não há uma ideia construtiva”, criticou o líder da bancada parlamentar do PS na Assembleia Municipal.

João Carlos da Conceição comentou, de forma breve, a opinião manifestada por Olavo Câmara, afirmando que “é o presidente de todos” na Assembleia Municipal.