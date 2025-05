”Fechar a marginal para as festas não faz sentido”, considerou, esta manhã, Carolina Garcês, uma das pessoas que se encontra na plateia das Jornadas. Foi crítica também em relação à falta da manutenção de algumas estradas.

Sobre as pessoas que vivem no sítio da Furna, defendeu que a Autarquia deveria avançar com a recuperação da vereda que pode ser uma alternativa quando há derrocadas na única estrada que serve aquela localidade. O presidente da Câmara, em resposta, disse que a vereda é para reabrir mas lembrou que a obra não é barata. Quanto ao estado das estradas, destacou que admitiu, na sua intervenção que nem todas estão boas.