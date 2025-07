Durante o debate nas Jornadas Madeira, José Carlos Gonçalves, candidato do Chega à Câmara Municipal de São Vicente, elogiou o trabalho de recuperação dos fontanários na freguesia da Ponta Delgada, considerando que essas obras “honram os nossos antepassados”. O munícipe e candidato às autárquicas alertou, no entanto, que se não se zelar pelo património, “o que teremos para mostrar aos nossos filhos?”. Na mesma intervenção, lamentou a destruição de um fontanário na zona da Fajã da Areia, no concelho de São Vicente.

O presidente da Câmara Municipal, José António Garcês, respondeu que o fontanário em causa se encontrava num terreno privado desde 1947, não dispunha de água há mais de 20 anos e que a decisão de o retirar partiu do proprietário. Acrescentou ainda que a autarquia tem realizado visitas a diversos fontanários do concelho com o objetivo de preservar este património, assegurando que têm sido alvo de atenção contínua.

Em resposta, José Carlos Gonçalves disse que este fontanário tinha as siglas da autarquia.