João Carlos da Conceição, presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, no âmbito das Jornadas Madeira, apontou o aumento exponencial do turismo como “um bom problema”.

No entanto, é de acordo que “o turismo é o motor da nossa economia, maior gerador de emprego, etc, mas quando em excesso e desregrado causa impactos negativos, desde a sobrecarga das infraestruturas, à degradação ambiental”, vincou o autarca, no púlpito.

Neste sentido, considera essencial que sejam implementadas medidas que permitam controlar o número de turistas, sendo igualmente crucial ter em atenção o excesso de veículos a transitar e estacionar nas localidades, “provocando, por vezes um caos, perturbador da vida das pessoas residentes nessas zonas”.