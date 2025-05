Questionados pelo JM a respeito de uma eventual candidatura à Câmara Municipal da Ribeira Brava, como tem sido noticiado, o que, aliás, estará a causar alguma tensão política no concelho, tanto Hélder Gomes, como Jorge Santos admitiram ter essa ambição.

O antigo membro da equipa de Ricardo Nascimento respondeu prontamente que “claro que sim”. Hélder Gomes disse que já assumiu a sua pretensão. “Não escondo isso. Em democracia, todas as pessoas têm direito a ter ambição, e a minha ambição autárquica é com o concelho. Eu preocupo-me com a minha Ribeira Brava”.

Admitiu que, “de facto, há alguma tensão, mas aprendi na vida que uma coisa é a política, outra coisa é a amizade”, referindo-se à relação que mantém com Jorge Santos, que também aspira ser candidato. “Temos os nossos pontos de vista. Temos as nossas ideias e projetos, ainda vamos conversar e o futuro a nós pertence”.

Já Jorge Santos respondeu ao JM que tem a pretensão de ser o sucessor de Ricardo Nascimento, com quem trabalhou nos últimos anos. Foi mais evasivo na resposta, por entender que o momento das jornadas é o de focar o balanço do mandato autárquico.