“Há um salto qualitativo no Funchal em quatro anos, há muita coragem política. Há muito trabalho desta vereação”, vincou a presidente da Câmara Municipal do Funchal, na sua intervenção nas Jornadas Madeira, evento dinamizado pelo JM e pela RJMFM, e que já vai no sexto episódio da quinta temporada.

A autarca recordou que “há quatro anos, o ambiente na Câmara era mau. Quadros que não falavam com quadros. Hoje, vêm ter connosco, vêm-nos instigar para fazermos mais e melhor”, aditando que ao nível jurídico, não é preciso recorrer a gabinetes exteriores. “Temos dos melhores juristas, não precisamos de contratar fora. Em todas as áreas, temos os melhores cá dentro”.

A presidente do município deu conta do aumento dos apoios sociais desde 2021, com mais 11 milhões de euros para a educação, por exemplo. No geral, houve um incremento de 233% nos apoios neste mandato.

Cristina Pedra apontou ainda a política fiscal de carga zero, com eliminação da derrama e devolução do IRS aos munícipes.

“Está longe de acabar o trabalho da câmara, mas é digno de registo e merece ser continuado por pessoas capazes e não por aqueles que já deram provas que vinham para aqui estragar”, concluiu Cristina Pedra, que já anunciou que não será candidata a novo mandato.