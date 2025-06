O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos foi o primeiro autarca local a fazer uso da palavra, no 4º episódio das Jornadas Madeira, depois de termos ouvido o presidente da Assembleia Municipal do concelho, na sessão que decorre no Museu de Imprensa da Madeira.

Celso Bettencourt começou por elogiar a iniciativa do JM em “dar voz ao poder local, que é sempre importante”, deixando ainda um agradecimento ao apoio da Câmara Municipal às juntas de freguesia.

Fez um balanço “positivo” de 11 anos à frente dos destinos da freguesia, “que nem sempre foram fáceis”, mas resultou na execução de 5 milhões de euros em 11 orçamentos.

Deu conta que ao nível das obras de proximidade, com investimentos de perto de um milhão de euros, “a nossa intervenção no território foi importante, com a realização de pequenas obras de proximidade, mas com um grande impacto na vida das pessoas”, através da requalificação dos acessos pedonais e com a realização de alargamentos de alguns destes caminhos, “permitindo levar carro à casa das pessoas, algo que não tem preço. Só vendo e vivenciando para perceber enorme impacto na vida das pessoas”, sublinhou. “Às vezes apelidavam-me de o presidente das veredas. Não acho desprestigiante”, frisou, atendendo à importância que estes trabalhos têm na vida das pessoas.

Por outro lado, o presidente da junta de freguesia de Câmara de Lobos enalteceu a aposta na cultura, com a dinamização e promoção da identidade e história, com a realização de inúmeros eventos, dos quais destacou a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, “uma referência da nossa freguesia e uma forma de homenagear a nossa história e os nossos pescadores”.

Na área social, Celso Bettencourt referiu que “apostamos no apoio social à nossa população numa ótica de reforço da oferta de serviços de apoio aos mais fragilizados, nomeadamente com a criação de bancos de ajudas técnicas que cobrem a 100% a necessidade deste tipo de equipamentos em toda a freguesia.

Ao nível dos fundos comunitários, o autarca expressou que “fomos uma referência no aproveitamento desses apoios, como forma de poder intervir no território nas mais diversas áreas”, reconhecendo que “sem o aproveitamento destes fundos muito teria ficado por fazer”. Foram executados cerca de 700 mil euros com fundos comunitários, aditou, dando conta à plateia que aceder aos apoios comunitários “requer muito trabalho”.

Na área ambiental, Celso Bettencourt recordou que a Junta aderiu a projetos de consciencialização, como o ‘Eco- Freguesias’ e “Junta na Freguesia’, marcados pela proatividade em termos práticos na defesa do ambiente. Este último é um projeto importante já que a autarquia recolhe os ‘monstros’, ou seja, eletrodomésticos ou móveis, de uma forma intensa junto da população, o que mereceu a atribuição de um galardão nacional, na ordem de 30 mil euros.

Na reta final da sua intervenção, prestou um agradecimento à sua equipa. Sublinhou que “aprendi muito com a população e com as entidades com quem trabalhei. Saio muito melhor preparado para os desafios do futuro”, vincou o assumidamente candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Afirmou que sente o apoio da população, o que se deve a “trabalho, muito trabalho”. “O presidente de junta está na base do poder local, da democracia”. A concluir, e a se referir aos presidentes de junta do concelho, afirmou que “todos tivemos na primeira linha, de corpo e arma neste trajeto que quis desenvolver as nossas freguesias e o nosso concelho”.