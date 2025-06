Nas Jornadas Madeira 2025, Dorisa Aguiar criticou o silêncio de hoje em torno da construção do Nó do Cortado, quando, no passado, houve tanta pressão para que a oposição apoiasse a esta obra.

Dorisa Aguiar interveio no momento de debate desta iniciativa do JM e FM JM, em parceria com o canal Na Minha Terra TV.

“Concordo consigo sobre o Nó. Já sensibilizei o Governo e o secretário regional para isso”, respondeu, mais tarde, o presidente da Câmara Municipal.

Por outro lado, o autarca disse que o município quer comprar o antigo cabo aéreo da Rocha do Navio para melhorar as condições de acesso aos agricultores. E o Nó do Cortado seria útil para este projeto, uma vez que traria o acesso que hoje não existe.

O processo está em negociações com o Governo Regional. Aliás, Dinarte Fernandes esclareceu que a ideia de comprar o antigo cabo foi do presidente do Governo.

Dinarte Fernandes acredita que, mais ou cedo ou mais tarde, o nó será construído.

Por outro lado, Dorisa Aguiar lamentou que há dois anos que não são entregues os prémios de mérito aos melhores alunos de Santana, uma questão que também já foi levantada por outra pessoa da plateia.