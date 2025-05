André Corte, em representação da presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava foi o primeiro interveniente no 1.º episódio das 5as Jornadas Madeira , evento do JM. A decorrer na escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a iniciativa dá, assim, o pontapé de saída de um ciclo que passará por todos os municípios da Região, como já é hábito.

André Corte diz ser uma honra fazer parte do órgão municipal e sente orgulho no município Ribeira-bravense. Lembra que a Assembleia Municipal da qual faz parte, tem participado em diversos eventos, sendo que, na sua opinião, a competência de fiscalização não tem que ser obrigatoriamente uma força de bloqueio. Adianta que no decurso do mandato, a Assembleia Municipal tem decorrido dentro da normalidade e destaca as sucessivas aprovações das prestações de contas, de contratação de empréstimos, entre outras.

O segundo secretário da Assembleia Municipal falou dos regulamentos aprovados neste mandato que agora termina, exemplificando o municipal de apoio à recuperação de habitações degradadas de famílias carenciadas. Apontou ainda o regulamento de zonas de estacionamento, o regulamento da Universidade Sénior, assim como o regulamento do Orçamento Participativo. André Corte, na sua intervenção nestas Jornadas que podem ser acompanhadas através do site do JM e no Canal MinhaTerra TV, aquele interlocutor destacou todo o trabalho que tem sido feito pelo órgão a que pertence.