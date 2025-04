Os dois únicos secretários regionais que transitam do anterior governo, vão manter as suas chefes de gabinete.

Assim, Jorge Carvalho, que tutela a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, mantém Ana Odília Figueiredo, da mesma forma que

Eduardo Jesus, agora com as pastas de Turismo, Ambiente e Cultura, continua com Raquel França.

A outro nível, pese ter mudado de tutelares, também Miguel Pestana prossegue nessas funções na Saúde e Proteção Civil, agora com Micaela Freitas tal como Raquel Silva continua no Equipamento e Infraestruturas, agora sob a liderança de Pedro Rodrigues.

Nota ainda para uma ‘transferência’, com Ana Soares de Freitas, que chefiava o gabinete de Rogério Gouveia nas Finanças, passar agora para a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, para exerce as mesmas funções sob a liderança de Paula Margarido.