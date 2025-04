Ontem, 32 pessoas juntaram-se ao Jogo do Pião, promovido pela Casa do Povo e Junta de Freguesia de São Roque do Faial, tendo os melhores participantes sido recompensados com prémios.

No concurso, que teve lugar no parque do Centro de Saúde, em 1.º lugar ficou Duarte Caldeira, em 2.º Nélio Gouveia, em 3.º Alberto Andrade, em 4.º Sérgio Teixeira e em 5.º Dário Nóbrega. O prémio revelação foi para o Mateus Germana de apenas 4 anos. De realçar que o primeiro lugar foi para um residente no Porto da Cruz.

Após o jogo, houve ainda espaço para uma caça aos ovos, que reuniu cerca de uma dúzia de criança.

De referir que a atividade terminou com um lanche convívio para todos na sede da Casa do Povo.

Hoje, após a Vigília Pascal, que será celebrada pelas 20h30, na igreja Paroquial de São Roque do Faial, a instituição distribuirá amêndoas como mais uma forma de celebrar a Páscoa.