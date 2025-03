O investigador madeirense João Canning Clode foi reeleito para um novo mandato de três anos como presidente do Grupo de Trabalho sobre Introdução e Transferência de Organismos Marinhos (WGITMO), do International Council for the Exploration of the Sea (ICES). A decisão foi tomada por unanimidade durante a reunião anual do grupo, que decorreu na semana passada em Washington, D.C., EUA, consolidando a sua liderança neste organismo internacional.

O WGITMO é um grupo que reúne peritos de todo o mundo para estudar a introdução e transferência de organismos marinhos, com particular foco nas espécies aquáticas invasoras e no seu impacto nos ecossistemas oceânicos. Desempenha um papel essencial na monitorização e avaliação de espécies invasoras, promovendo a detecção precoce, a análise da dinâmica populacional, os seus impactos ecológicos e o desenvolvimento de estratégias de mitigação. Anualmente, os especialistas registam novas invasões na área geográfica do ICES e aconselham medidas de gestão para minimizar os riscos ambientais e económicos associados.