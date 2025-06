João Baptista será o orador da 22ª Geoconversa sobre...”, uma iniciativa do Departamento de Geociências e do Núcleo de Estudantes de Biologia e Geologia da Universidade de Aveiro.

Com o anúncio, na página do Facebook, deste evento, pelas entidades organizadoras, João Baptista, antigo aluno da academia, é apresentado como “o icónico João da Madeira”, que irá partilhar a sua experiência “de caloiro de Engenharia Geológica a embaixador da Universidade de Aveiro”, no dia 5 de junho, pelas 15 horas, no Auditório do Departamento de Geociências da UA.

“São inúmeras as memórias e vivências que guardo da Universidade de Aveiro, nestes últimos 38 anos (1998 - 2025), entre as quais destaco: o dia da minha matrícula, a 3 de outubro de 1988; o dia em que finalmente terminei o curso em Engenharia Geológica, a 25 de outubro de 1996, depois de oito anos e 12 dias de uma vida académica muito ativa, preenchida e boémia; a conclusão do doutoramento em Geociências, a 10 de maio de 2022, em menos de 5 anos; a minha contínua aprendizagem de investigador na U.I. GEOBIOTEC, desde 2003 e a minha missão de embaixador da Universidade de Aveiro na diáspora Portuguesa, desde 2023”, lê-se na síntese da apresentação de João Baptista sobre a conversa que manterá amanhã com os estudantes.

A nível profissional, recorde-se que João Baptista exerce as funções de diretor nas empresas Acordo Heróico, EnGeoMad - Geoengenharia e Consultadoria, Madeira Rochas – Divulgações Científicas e Culturais e Terramiga – Produtos Dermocosméticos e Dermoterapêuticos e a nível académico é Investigador Integrado da Unidade de Investigação, GEOBIOTEC – Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias, FCT, DGUA e investigador colaborador do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.