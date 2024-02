O presidente da Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, reuniu, na manhã desta quinta-feira, com Fabiano Silva, da Associação de Brazilian Jiu-jitsu da Madeira, num encontro realizado na sede da Junta.

A Associação de Brazilian Jiu-Jitsu da Madeira promove, na Madeira, a modalidade de jiu-jitsu brasileiro, estando a sua atividade sediada na freguesia do Imaculado Coração de Maria, nomeadamente no ginásio Big Body Gym.

A Associação, que está filiada na Federação Portuguesa de Jiu-Jitsu Brasileiro, conta atualmente com 50 praticantes, com idades compreendidas entre os 4 e os 50 anos, e tem vindo a representar a Madeira em competições promovidas no continente.

Os treinos realizam-se todos os dias, de segunda a sábado, quer no período da manhã como à noite, no ginásio Big Body Gym, na Rua da Carne Azeda, estando abertos a pessoas de qualquer idade, a partir dos 4 anos. Os treinos para os atletas mais jovens são às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 19h40, e também aos sábado, no horário das 11h30h as 12h40, sendo que cada sessão de treino tem a duração de uma hora e dez minutos.

Para além da vertente desportiva, a Associação destaca a importância dos valores humanos, da conduta, do respeito pelo local de treino, pelos colegas e pelos adversários, bem como a promoção de estilos de vida saudável. O jiu-jitsu brasileiro é uma arte marcial e um desporto de combate, desenvolvido pela família Gracie no início do século XX, que se tornou a forma mais difundida e praticada do jiu-jitsu, depois do judo, e que se está a expandir no contexto regional e nacional.No âmbito do regulamento de apoio ao associativismo e do projeto Imaculado Saudável, a Junta do Imaculado Coração de Maria pretende apoiar o crescimento de mais este projeto desportivo na freguesia.