Jersey e Guernsey: Madeira presente nas comemorações dos 80 anos do Dia da Libertação

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa e a presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre outras entidades, participaram no primeiro dia das comemorações do 80.º aniversário do Dia da Libertação das Ilhas do Canal — Jersey e Guernsey — da ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial.

Sancho Gomes e Cristina Pedra foram recebidos pelo Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft, assinalando o início de um programa marcado pelo simbolismo histórico e pelo reforço de laços entre comunidades.

De acordo com uma nota de imprensa do gabinete da Direção Regional, no mesmo dia teve lugar a apresentação do livro “A Presença Madeirense em Jersey”, uma edição da Câmara Municipal do Funchal, que contou com a presença dos representantes das cidades geminadas com Saint Helier: Bad Urach (Alemanha), Trenton (EUA), Évran e Avranches (França), e Mykolaiv (Ucrânia).

Durante a tarde, Sancho Gomes visitou o Consulado de Portugal em Jersey, onde destacou “o bom funcionamento e a satisfação generalizada da comunidade com os serviços consulares desde a mudança de instalações”.

Sublinhou ainda “o impacto positivo das duas a três presenças consulares regulares em Guernsey, que contribuem significativamente para a qualidade de vida dos portugueses e madeirenses residentes naquela ilha”.

Seguiu-se uma receção oficial às delegações estrangeiras pelo Bailiff de Jersey, Sir Timothy John Le Cocq, no Museu Marítimo da cidade

O programa do dia termina com um jantar oferecido pela Câmara Municipal de St.Helier no âmbito do Dia da Libertação das Ilhas do Canal, onde Sancho Gomes numa intervenção pública deverá falar sobre esta data, como o momento que pôs fim a um capítulo sombrio e doloroso da história da Grã-Bretanha e das Ilhas do Canal. Mas revelou também algo que nenhum exército conseguiu destruir: a força, a dignidade e a coragem do povo britânico.

O representante do Governo regional das Madeira deverá também aproveitar para agradecer ao povo de Jersey, à Câmara Municipal de Saint Helier e às autoridades locais, a forma respeitosa e carinhoso com que acolheram a comunidade madeirense em Jersey ao longo dos anos.

Sancho Gomes encontra-se numa visita oficial ao Reino Unido, entre 2 e 11 de maio, tendo passado já por Londres e Guernsey.