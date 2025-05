Falando na iniciativa da ACIF de comemoração do Dia do Empresário, Alberto João Jardim alertou para a massificação do turismo na Madeira, considerando mesmo tratar-se de uma ameaça para a Região.

“Não podemos correr o risco de ter aqui turismo de massas, não podemos correr o risco de ter ‘turismo de pé descalço’”, disse o antigo presidente do Governo Regional, explicando que o setor turístico da Madeira precisa “de manter a qualidade”.

Nesse sentido, Alberto João Jardim considerou que o Alojamento Local se tornou numa “praga”, e embora frisando a necessidade de salvaguardar os interesses dos empresários que já investiram nesse setor, apontou que “é urgente encontrar uma solução”.